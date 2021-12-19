Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı tarafından Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren; vatanını ve milletini seven bir neslin yetişmesi misyonuyla yürüttüğünüz çalışmalarda, ömrüm vefa ettikçe yanınızda olacağım. Tek amacı insan yetiştirmek olan cemiyetin, milletimizin milli ve manevi yönlerini güçlendirmek için verdiği hizmetler saymakla bitmez.

Türkiye'nin son 19 yılı, Cumhuriyet tarihinin de ötesine geçen kadim bir mücadelede yeni bir safhaya geçişin sembolüdür. Son 8 yıldır yaşadığımız mücadelelerde ekonomi hep vardı. Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz? Benden başka bir şey beklemeyin.

TÜSİAD'a tepki

TÜSİAD ve yavruları size sesleniyorum. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz.

"Uyguladığımız ekonomi politikası kararlılıkla devam edecek"

Son 19 yıldır attığımız her adımda önümüze çıkartılan engellerin arkasındaki saik neyse, bugünlerde yaşananların sebebi de aynıdır. Diğer ülkeler hayata geçirdiğinde alkışlanan her adım, Türkiye teşebbüs ettiğinde akıl dışı bir saldırıyla karşılaşıyoruz. Hükümetimizin uyguladığı ekonomi politikası kararlılıkla devam edecek. Türk ekonomisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam edecektir. Bu ülkeyi bir dolar karşılığında vatanlarını satanların ellerine de bırakmadık, bırakmayacağız.

George, Hans bunlar gelip de bizim Merkez Bankamızın döviz rezervini yükseltmeyecek. Biz yükselteceğiz, bundan hiç endişeniz olmasın.

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