Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime kafa atan T. D. isimli şüphelinin serbest bırakılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

"Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı"

Bakan Koca, "Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız" dedi.