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Gündem
TRT Haber 11.08.2024 13:29

Erdoğan'dan Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Doğan için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan'dan Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Doğan için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, TYB Kurucu ve Şeref Başkanı, ülkede yetişen en değerli münevverlerden biri olan Doğan'ın vefatını derin bir teessürle öğrendiğini dile getirdi.

Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan yaşamını yitirdi
Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan yaşamını yitirdi

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Türkçe Sözlük eseri ile birlikte Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşımızla ilgili çalışmaları başta olmak üzere edebiyat, tarih, fikir ve kültür dünyamıza yaptığı özgün katkılarla daima hatırlanacak olan D. Mehmet Doğan Beyefendi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, okuyucularına, sevenlerine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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