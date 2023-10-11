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TRT Haber 11.10.2023 13:58

Erdoğan'dan 'tezkere' açıklaması: Cumhur İttifakı'nın oyları bu işi çözer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ve Suriye tezkeresi konusunda, "Cumhur İttifakı olarak her ikimizin parlamentodaki oyları bu işi çözer." dedi.

Erdoğan'dan 'tezkere' açıklaması: Cumhur İttifakı'nın oyları bu işi çözer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'ten ayrılırken, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Gelecek hafta Meclis Genel Kuruluna tezkereler gelecek ama muhalefet şimdiden 'hayır' oyu vereceğini söyledi. Anayasa konusunda da 'hayır' diyecekler. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Erdoğan, "Devlet Bey dün konuşmasında her şeyi söyledi mi? Cumhur İttifakı olarak biz de ne diyoruz? 'Evet' diyoruz. Cumhur İttifakı olarak her ikimizin Parlamentodaki oyları bu işi çözer mi? Çözer. İki kere iki dört." yanıtını verdi.

"Cumhur İttifakı'na yeni partilerin katılması söz konusu olur mu? Bir çağrınız oldu, bu İyi Parti'ye mi yönelikti?" sorusu üzerine Erdoğan, "Katılmak isteyen herkese kapımız açık. İyi Parti de olabilir. Zaten diğerleri Cumhur İttifakı'nda belli. Ne kadar katılım güçlü olursa, ülkemizin menfaatine o denli hayırlı olur." ifadesini kullandı.
 

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