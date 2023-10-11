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Gündem
AA 11.10.2023 13:48

Bakan Güler Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.

Bakan Güler Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katıldı
[Fotograf: AA]

ABD öncülüğündeki Ukrayna Savunma Temas Grubu, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında 16'ncı kez toplandı.

Milli Savunma Bakanı Güler, toplantı öncesinde İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin'in de aralarında bulunduğu mevkidaşları ile ayaküstü görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ilk kez NATO karargahına gelerek katıldığı Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nda yaklaşık 50 ülkenin temsilcisi bir araya geliyor.

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