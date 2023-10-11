Bakan Işıkhan: Emekli ikramiyeleri ile ilgili kapsam genişlemeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz düzenlemeyi tamamladık. Hayırlı olsun emeklilerimize, Çalışan emeklileri kapsam dışında bıraktık. Mücbir sebeplerden dolayı bütçemiz de bir kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Elde edebileceğimiz maksimum sonuç buydu. Başka bir çalışma söz konusu değil. Sosyal devlet olarak hedef grubumuz mağdur olan geçim sıkıntısı yaşayan emeklileri kapsam içine almaktı."