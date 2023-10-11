Parçalı Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 11.10.2023 12:06

Bakan Işıkhan: Emekli ikramiyeleri ile ilgili kapsam genişlemeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Biz düzenlemeyi tamamladık. Hayırlı olsun emeklilerimize, Çalışan emeklileri kapsam dışında bıraktık. Emekli ikramiyeleri ile ilgili kapsam genişlemeyecek. Sosyal devlet olarak hedef grubumuz mağdur olan geçim sıkıntısı yaşayan emeklileri kapsam içine almaktı" dedi.

Bakan Işıkhan: Emekli ikramiyeleri ile ilgili kapsam genişlemeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Emeklilere 5 bin TL ödenecek
Emeklilere 5 bin TL ödenecek

Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz düzenlemeyi tamamladık. Hayırlı olsun emeklilerimize, Çalışan emeklileri kapsam dışında bıraktık. Mücbir sebeplerden dolayı bütçemiz de bir kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Elde edebileceğimiz maksimum sonuç buydu. Başka bir çalışma söz konusu değil. Sosyal devlet olarak hedef grubumuz mağdur olan geçim sıkıntısı yaşayan emeklileri kapsam içine almaktı."

Sıradaki Haber
Erdoğan: Barış, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin'le mümkün olabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:49
Bakan Güler Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katıldı
13:42
Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı saldırılar devam ediyor
13:37
İspanya'da bir binada çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
13:27
Bolu'daki yaylalar mantar meraklılarına ev sahipliği yapıyor
13:19
Filistin: İsrail Gazze'deki halkımıza karşı soykırım suçu işliyor
13:37
İsrail savaş uçakları Gazze'deki İslam Üniversitesi'ni bombaladı
Avanoslu ustanın yaptığı çömlekler akvaryum balıklarına yuva oluyor
Avanoslu ustanın yaptığı çömlekler akvaryum balıklarına yuva oluyor
FOTO FOKUS
TRT ortak yapımı "Öğretmen" 20 Ekim'de vizyonda
TRT ortak yapımı "Öğretmen" 20 Ekim'de vizyonda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ