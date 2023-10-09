Emeklilere 5 bin TL ödenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası emeklilere müjde verdi.

Emeklilerin yaşadığı sıkıntıları çok iyi bildiğini, gerekli talimatları verdiğini hatırlatan Erdoğan, emeklileri rahatlatacak yeni bir karar aldıklarını söyledi.

Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

Yılbaşında emeklilerin durumunun tekrar gözden geçirileceğini söyleyen Erdoğan, her türlü fedakarlığı sergileyeceklerinin altını çizdi.