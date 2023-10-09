Açık 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 09.10.2023 21:27

Emeklilere 5 bin TL ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını, fiilen çalışmaya devam edenlerin kapsam dışı olduğunu açıkladı. Ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerin hesabına yatırılmış olacak.

Emeklilere 5 bin TL ödenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası emeklilere müjde verdi. 

Emeklilerin yaşadığı sıkıntıları çok iyi bildiğini, gerekli talimatları verdiğini hatırlatan Erdoğan, emeklileri rahatlatacak yeni bir karar aldıklarını söyledi. 

Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi. 

Yılbaşında emeklilerin durumunun tekrar gözden geçirileceğini söyleyen Erdoğan, her türlü fedakarlığı sergileyeceklerinin altını çizdi.

Emeklilere 5 bin TL ödenecek

ETİKETLER
Emekli Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Sivas'ta Emirhan Kayalıkları turizme kazandırılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:58
Büyükçekmece'de polisi şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi
22:56
İsrail: Rehinelere zarar verme pahasına Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceğiz
22:55
Şırnak'ta devrilen askeri araçtaki 2 asker yaralandı
22:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü
22:53
İskoçya Başbakanı, Filistinli eşinin ailesinin Gazze'de mahsur kaldığını açıkladı
22:50
İzmir'de gözaltına alınan 3 HDP'li başkan tutuklandı
Çubuk’ta Ankara Savaşı’ndan kalma bir toplu mezar tespit edildi
Çubuk’ta Ankara Savaşı’ndan kalma bir toplu mezar tespit edildi
FOTO FOKUS
Kudüs'te siren sesleri duyuluyor
Kudüs'te siren sesleri duyuluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ