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DHA 11.10.2023 11:40

Adalet Bakanlığı, 40 yabancı dilde 519 bin 347 adli sicil belgesi verdi

Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Adli Sicil Bilgi Sistemi (ASBS) ile 1 Ocak'tan eylül ayına kadar geçen süre boyunca 40 yabancı dilde 519 bin 347 adli sicil belgesi verildi.

Adalet Bakanlığı, 40 yabancı dilde 519 bin 347 adli sicil belgesi verdi

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları nezdindeki adli sicil birimlerinden, yurt dışı temsilciliklerden ve e-Devlet üzerinden verilen adli sicil belgesi 40 dilde alınabiliyor.

İlk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere 4 dilde verilen sabıka kayıtlarının, uygulama alanının genişletilmesiyle İspanyolca, Felemenkçe, Danca ve Portekizce dillerinde de verilmesi sağlandı.

Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilerek, yenilenen ASBS'de; Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca, Arnavutça ve Arapça dillerinden olmak üzere toplam 19 yabancı dilde tercüme edilmiş adli sicil belgesi veriliyordu.

2022 yılında Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe ve Türkmence dilleri olmak üzere toplam 9 yabancı dilde daha adli sicil belgesi verilmesi hizmetinin başlamasıyla adli sicil belgesi verilen dil sayısı 28'e yükseldi.

Bu yılın mayıs ayı itibarıyla Karadağca, Lehçe, Macarca, İsveççe, Fince, Çekçe, Yunanca, Hintçe, Bengalce, İbranice, Malayca ve Endonezce olmak üzere toplam 12 yeni yabancı dil daha eklendi. Böylece adli sicil belgesi verilen dil sayısı 40'a yükseldi.

En çok İngilizce belge alındı

1 Ocak'tan eylül ayına kadar geçen süre boyunca 40 yabancı dilde 519 bin 347 adli sicil belgesi verildi. En çok 272 bin 179 ile İngilizce alınan adli sicil belgesi, 60 bin 36 Almanca ve 23 bin 833 Fransızca dillerinde alındı.

Bakanlık, ayrıca Darice, Farsça ve Urduca dillerinde de adli sicil belgesi verilmesi hizmetine yönelik teknik çalışmaları sürdürüyor.

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