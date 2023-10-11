Parçalı Bulutlu 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 11.10.2023 11:02

İsrail-Filistin çatışması nedeniyle gemilerde ek tedbirler uygulanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesini İsrail-Filistin çatışması nedeniyle en üst noktaya çıkarmasının ardından kaptanlar da ek tedbirler konusunda uyarıldı.

İsrail-Filistin çatışması nedeniyle gemilerde ek tedbirler uygulanacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İsrail'de yaşanan gelişmeler dikkate alınarak söz konusu gemilerin güvenlik seviyesi dün itibarıyla en üst nokta olan 3'e yükseltildi.

Güvenlik seviyesi 3'te, gemi tarafınca, yetkili makamlar tarafından bildirilmiş talimatlara uyulması gerekiyor. Gemi güvenlik planı kapsamında, liman tesisi ile işbirliği içinde gemi tarafından güvenlik önlemleri en üst düzeyde uygulanacak.

İsrail'e uğrayacak gemiler için güvenlik en üst seviyede
İsrail'e uğrayacak gemiler için güvenlik en üst seviyede

Alınacak tedbirler konusunda uyarılan kaptanlar, gemideki sınırlandırılmış alanlarla ilgili güvenlik önlemlerini artırabilecek. Bu kapsamda, gemide güvenlik olayına veya varsayılan güvenlik tehdidine yakın olan, erişimin yasaklandığı ek sınırlı alanlar belirlenebilecek, sınırlı alanların aranması sağlanabilecek ve tüm gemiye erişim sınırlandırılabilecek.

Yük elleçlemeyle ilgili güvenlik önlemlerinde ise yükleme ve tahliye işlemlerinin geçici durdurulması sağlanabilecek.

Gemiye malzeme, kumanya ve benzerlerinin teslimi operasyonlarında malzemelerin daha kapsamlı aranması, alımının sınırlandırılması veya ertelenmesi kararı alınabilecek, bunların gemiye alımı reddedilebilecek.

Gözetim ekipmanları azami sürede kayıt yapacak

Sahipsiz bagajların elleçlenmesiyle ilgili güvenlik önlemleri kapsamında bu bagajların en az iki değişik açıdan x-ray'den geçirilmesi gibi daha kapsamlı taramaya tabi tutulması yoluna gidilecek. Sahipsiz bagajların elleçlenmesinin sınırlandırılması veya ertelenmesi istenebilecek veya gerektiği durumda sahipsiz bagajların gemiye alınmasına izin verilmeyecek.

Gemi güvenliğinin kontrolü için bütün ışıklar yakılacak ve gemi çevresi aydınlatılacak, gemi ve civarındaki faaliyetlerin kaydını yapan bütün gözetim ekipmanı çalışır durumda tutulacak. Bu gözetim ekipmanlarının kayıt süresi azami seviyede bulundurulacak.

Gemi teknesinin sualtı denetiminin hazırlığı ve eğer uygun ise gemi pervanesinin düşük devirle çalıştırılması gibi gemi teknesine sualtından erişimi engelleyecek önlemler başlatılacak.

Gemiye giriş çıkışlar durdurulabilecek

Gemiye erişimde, girişin tek ve kontrollü bir noktayla sınırlandırılması, sadece yetkili makamlarca izin verilenlere giriş imkanı tanınması, personeli yönlendirme, gemiye giriş çıkışları geçici olarak durdurma işlemleri yapılabilecek.

Ayrıca, geminin terk edilmesi, riskli alandan yer değiştirmesi ve tümünün veya belirli alanlarının aranmak için hazırlanması işlemleri de uygulanabilecek.

Alınan kararlarla, Türk bayraklı gemilerin çatışmadan etkilenmesinin önlenmesi, muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

ETİKETLER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Gemi İsrail Filistin Devleti
Sıradaki Haber
AYM, Can Dündar'ın hak ihlali başvurusunu kabul edilemez buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
12:17
Bakan Işıkhan: Emekli ikramiyeleri ile ilgili kapsam genişlemeyecek
11:57
Domuz nöbetinde yanlışlıkla oğlunu vurdu
11:56
Bakan Uraloğlu: İsrail ve Filistin'deki vatandaşlarımızı tahliye için her türlü hazırlığımız var
11:53
Almanya'dan İsrail'e askeri destek teklifi
12:09
Bakan Tekin: Ara tatillerle ilgili bir düzenleme yapabiliriz
ÖSYM'nin sınav soruları "yüksek güvenlikli" odada hazırlanıyor
ÖSYM'nin sınav soruları "yüksek güvenlikli" odada hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Meksika'yı Lidia Kasırgası vurdu: 1 ölü
Meksika'yı Lidia Kasırgası vurdu: 1 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ