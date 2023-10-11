Açık 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 11.10.2023 10:14

TBMM Genel Kurulu'nda İsrail-Filistin çatışması görüşülecek

TBMM Genel Kurulunda, siyasi parti gruplarının verdiği ortak önergeyle yarın İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili genel görüşme yapılacak. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşacak.

TBMM Genel Kurulu'nda İsrail-Filistin çatışması görüşülecek

TBMM Genel Kurulunda, grubu bulunan siyasi partilerin verdiği ortak önergeyle Meclisin yarınki gündemi İsrail-Filistin çatışması olacak.

Yarın saat 14.00'te toplanacak olan Meclis Genel Kurulunda yapılacak genel görüşmede, yürütme adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan söz alacak.

İsrail-Filistin çatışması, bölgede yaşanan son gelişmeler, çatışmaların bölgede yayılmaması ve sivil can kayıplarının engellenmesi amacıyla Türkiye'nin sergilediği çabanın ele alınacağı görüşmede, siyasi parti grupları birer defa ve onar dakikayı aşmamak üzere konuşma yapabilecek. Grubu bulunmayan milletvekillerinden birine de beş dakikayı geçmemek üzere söz verilebilecek.

Genel görüşmenin ardından Meclisin ortak bir metin yayımlaması bekleniyor.

ETİKETLER
TBMM İsrail Filistin Devleti Hamas Hakan Fidan
Sıradaki Haber
Türkiye'den Güney Sudan'a destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:38
AYM, Can Dündar'ın hak ihlali başvurusunu kabul edilemez buldu
10:45
37 tarihi eser Türkiye'ye dönüyor
10:35
Kanada, Filistinlilere insani yardıma devam edecek
10:34
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:31
Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 23 zanlı yakalandı
10:31
İnşaat maliyet endeksi ağustosta yüzde 4,62 arttı
İzmir'in Karaburun ilçesi kıyılarında gece dalışlarına ilgi artıyor
İzmir'in Karaburun ilçesi kıyılarında gece dalışlarına ilgi artıyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da kuafördeki 'spreyli' iş kazası kamerada
İstanbul'da kuafördeki 'spreyli' iş kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ