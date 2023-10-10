Ticaret Bakanı Bolat, Brüksel'de üst düzey temaslarda bulundu

Bolat, Brüksel temasları kapsamında AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ve AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Komiseri Paolo Gentiloni ile AB Komisyonu binasında ayrı ayrı toplantılar yaptı.

Temaslarına ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bolat, "AB kamu ve özel sektöründen önde gelen temsilcilerle temaslarda bulunmak üzere Brüksel'deyiz. Ankara Anlaşması'nın 60. yılını kutladığımız 2023 yılında, Türkiye-AB ilişkilerini önemsiyor ve paydaşlarla görüşmeler gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bolat, "AB meseleleri üzerine çalışan, Brüksel merkezli düşünce kuruluşu European Policy Center'da (EPC) bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye ile AB arasında ticaret alanındaki pozitif gündem ve Gümrük Birliği'nin geliştirilebilecek yönleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk" bilgisini verdi.

AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Komiseri Gentiloni ile görüşmesine ilişkin de Bakan Bolat, "Türkiye ile AB arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geleceği ve gümrük işbirliğimiz konularında görüş alışverişinde bulunduk" açıklamasını yaptı.

Gümrük Birliği'nin dünya ekonomisindeki gelişmelere de cevap verebilecek ve Türkiye-AB arasındaki ikili ticaretin tüm alanlarını kapsayacak şekilde geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Gümrük Birliği ile sağladığımız ekonomik entegrasyon sayesinde AB ile ikili ticaret hacmimiz 2022 yılında yaklaşık 200 milyar dolar ile tüm zamanların rekor seviyesine ulaşmıştır. Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı AB ile ticari ve ekonomik işbirliğini karşılıklı adımlarla daha çok geliştirmek için ortak çalışmalarımız devam edecektir."

Bolat, Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel'in düzenlediği programa katılarak, Türkiye'nin yarım yüzyılı aşkın süre önce başlayan AB ile ekonomik entegrasyon yolculuğunun bugünü ve geleceğiyle ilgili perspektifini paylaştı.

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı Dombrovskis ile görüşmesine ilişkin Bolat, "Hem Türkiye hem AB'nin Gümrük Birliği'nin işleyişinde karşılaştığı bazı sorunlarda ilerleme sağlamak ve yeşil ve dijital gündeme ilişkin işbirliğimizi derinleştirmek üzere ortak bir gündemin temellerini attık" dedi.

Bolat, Türkiye-AB ticari ilişkilerini daha da ileriye taşıyacak verimli görüşmeden memnuniyet duyduğuna dikkati çekti.

AB Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile görüşmesine ilişkin Bolat, "Türkiye-AB ilişkileri kapsamında, Gümrük Birliği içindeki sistemik ve ticari sorunlara çözüm bulunması, Türkiye-AB bütünleşmesinin daha ileriye taşınması ve Türkiye'nin yeşil ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi için AB'nin mali yardımlarının artırılması konusundaki taleplerimizi içeren verimli bir görüşme gerçekleştirdik" değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, AB ile işbirliğinin derinleştirilmesinin Türkiye'nin gündemindeki en önemli önceliklerden biri olduğuna işaret etti.

Brüksel'deki Türk iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle TOBB Brüksel Ofisi'nde bir araya gelen Bolat, kurumların faaliyetleri konusunda bilgi aldı.

Toplantıya, Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Yunus Emre Enstitüsü, TÜRKONFED, TÜSİAD, TİM, TOBB, THY, DEİK, Türk Özel Sektör Derneği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası gibi çeşitli kurumların Brüksel'deki temsilcileri katıldı.