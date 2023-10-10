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Gündem
TRT Haber 10.10.2023 21:01

Bakan Işıkhan: Ev hanımları için emeklilik çalışmalarını 5 yıl içinde hayata geçireceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TRT Haber'e özel açıklamalarda bulunarak, "Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek" dedi.

Bakan Işıkhan: Ev hanımları için emeklilik çalışmalarını 5 yıl içinde hayata geçireceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

5 bin lira tek seferlik ödeme, çalışmayan emekliler için geçerli olacak. Kasım ayının ilk yarısında bu ödemeyi yapacağız. Yasal süreç için yarın adım atılacak.

 

Bakan olarak, emeklileri sadece mali yönden değil sosyal yönden de destekleyeceğimiz projelere adım atmak istiyoruz. 

Bazı protokoller yapacağız yerel yönetimlerle; kamu yararına çalışma programı dediğimiz, park ve bahçelerde çalıştırılması, kültür sanat etkinliklerinde daha indirimli yararlanmaları konsunda.

Bizler uzun yıllar çalışıyoruz, milletimizin kalkınması noktasında herkesin bir çabası var. Emekli hazırlık programlarında biz daha sağlıklı yaşlanmaları için, emekliliği yaklaşmış olan personelimizi alacağız eğitimlerde bulunacağız.

Enflasyonun yarattığı tahribattan vatandaşlarımızı korumak zorundayız.

İşsizlik 9,5 yılın en düşüğünde

Bizim temel hedefimiz, işsizlikle mücadele. 9,5 yıl öncesine kadar en düşük işsizlik rakamına ulaştık.

Orta Vadeli Program hefelerimize yavaş yavaş ulaşıyoruz.

 

Temel hedefimiz istihdamızı güçlendirmek. İŞKUR'umuzun çok önemli çalışmaları söz konusu. 10 işverenimizin 7'sine İŞKUR aracılığı ile personeli kendisine kazandırıyor.

Ev hanımlarına emeklilik

Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek.

 

Gençlerimiz muhakkak istihdama katılsın. İşin büyüğü küçüğü yoktur. Bir an evvel çalışma hayatına girmemiz lazım. En azından sosyal güvenlik ve sosyal sigorta hakkını elde ediyorsunuz. Emeklilik bir sonuçtur. 

İş var. Her yerde iş var yeter ki gençlerimiz, kadınlarımız çalışma azminde bulunsun.

EYT'de son durum

Başvuru anından itibaren hak kaybı olmuyor. 120 bine yakın dosya haricinde hepsi tamamlandı.

 

Kamu görevlilerine yüzde 50'ye yakın iyileştirme

11 sendikamızla sözleşme imzaladık. Maaş anlamında da Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürülmesi söz konusu oldu. Sonuçtada bizim önerdiğimiz rakam kabul edildi. 

 

Ocak ayında bir takım iyileştirilmelerin yapılacağını söyledim, maaşlarına da yüzde 50'ye yakın bir artış olacağını ön görüyoruz.

Asgari ücret ne kadar olacak

Hedefimiz, çalışanları enflasyona ezdirmemek olacak.

Prim gün sayısı düşecek mi?

7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek BAĞ-KUR'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımzı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz.

 

İŞKUR aracılığı ile iletişim fakültüleri mezunlarına mesleki eğitim kursu adı altında tecrube kazanmaları ve istihdam edilmeleri adına bir eğitim programına başlayacağız. Genç İletişimcilere de İŞKUR olarak  destek vermenin mutluluğu içinde olacağız.

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