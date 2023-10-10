Bakan Işıkhan: Ev hanımları için emeklilik çalışmalarını 5 yıl içinde hayata geçireceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

5 bin lira tek seferlik ödeme, çalışmayan emekliler için geçerli olacak. Kasım ayının ilk yarısında bu ödemeyi yapacağız. Yasal süreç için yarın adım atılacak.

[Emeklilere 5 bin TL ödeme]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Çalışmalarımızı bitirdik, yarın Meclis’e sunacağız. Kasım ayının ilk çeyreğinde inşallah ödemeyi yapacağız.https://t.co/lFQ3zEvYQ7 pic.twitter.com/jAhjDL8ia9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 10, 2023

Bakan olarak, emeklileri sadece mali yönden değil sosyal yönden de destekleyeceğimiz projelere adım atmak istiyoruz.

Bazı protokoller yapacağız yerel yönetimlerle; kamu yararına çalışma programı dediğimiz, park ve bahçelerde çalıştırılması, kültür sanat etkinliklerinde daha indirimli yararlanmaları konsunda.

Bizler uzun yıllar çalışıyoruz, milletimizin kalkınması noktasında herkesin bir çabası var. Emekli hazırlık programlarında biz daha sağlıklı yaşlanmaları için, emekliliği yaklaşmış olan personelimizi alacağız eğitimlerde bulunacağız.

Enflasyonun yarattığı tahribattan vatandaşlarımızı korumak zorundayız.

İşsizlik 9,5 yılın en düşüğünde

Bizim temel hedefimiz, işsizlikle mücadele. 9,5 yıl öncesine kadar en düşük işsizlik rakamına ulaştık.

Orta Vadeli Program hefelerimize yavaş yavaş ulaşıyoruz.

[İşsizlik rakamları yüzde 9,2 seviyesine geriledi]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Son 9,5 yılın en düşük işsizlik rakamına ulaştık. Temel hedefimiz istihdamı güçlendirmek.https://t.co/lFQ3zEvYQ7 pic.twitter.com/tfqToRNyDZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 10, 2023

Temel hedefimiz istihdamızı güçlendirmek. İŞKUR'umuzun çok önemli çalışmaları söz konusu. 10 işverenimizin 7'sine İŞKUR aracılığı ile personeli kendisine kazandırıyor.

Ev hanımlarına emeklilik

Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek.

[EYT’de son durum]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Dosyaların takibi, bitirilmesi çok önemli. 120 bine yakın dosyamızın işlemleri devam ediyor.https://t.co/lFQ3zEvYQ7 pic.twitter.com/s0tzvHtfEc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 10, 2023

Gençlerimiz muhakkak istihdama katılsın. İşin büyüğü küçüğü yoktur. Bir an evvel çalışma hayatına girmemiz lazım. En azından sosyal güvenlik ve sosyal sigorta hakkını elde ediyorsunuz. Emeklilik bir sonuçtur.

İş var. Her yerde iş var yeter ki gençlerimiz, kadınlarımız çalışma azminde bulunsun.

EYT'de son durum

Başvuru anından itibaren hak kaybı olmuyor. 120 bine yakın dosya haricinde hepsi tamamlandı.

[EYT’de son durum]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Dosyaların takibi, bitirilmesi çok önemli. 120 bine yakın dosyamızın işlemleri devam ediyor.https://t.co/lFQ3zEvYQ7 pic.twitter.com/s0tzvHtfEc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 10, 2023

Kamu görevlilerine yüzde 50'ye yakın iyileştirme

11 sendikamızla sözleşme imzaladık. Maaş anlamında da Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürülmesi söz konusu oldu. Sonuçtada bizim önerdiğimiz rakam kabul edildi.

[Emeklilere 5 bin TL ödeme]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Çalışmalarımızı bitirdik, yarın Meclis’e sunacağız. Kasım ayının ilk çeyreğinde inşallah ödemeyi yapacağız.https://t.co/lFQ3zEvYQ7 pic.twitter.com/jAhjDL8ia9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 10, 2023

Ocak ayında bir takım iyileştirilmelerin yapılacağını söyledim, maaşlarına da yüzde 50'ye yakın bir artış olacağını ön görüyoruz.

Asgari ücret ne kadar olacak

Hedefimiz, çalışanları enflasyona ezdirmemek olacak.

Prim gün sayısı düşecek mi?

7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek BAĞ-KUR'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımzı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz.

[Bağ-Kur prim gün sayısı düşecek mi?]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Bu konuda çalışmalarımıza başladık. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz.https://t.co/9gSyVqgpQj pic.twitter.com/1q0kd9mR2N — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 10, 2023

İŞKUR aracılığı ile iletişim fakültüleri mezunlarına mesleki eğitim kursu adı altında tecrube kazanmaları ve istihdam edilmeleri adına bir eğitim programına başlayacağız. Genç İletişimcilere de İŞKUR olarak destek vermenin mutluluğu içinde olacağız.