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Gündem
DHA 10.10.2023 20:05

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak
[Fotograf: DHA]

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

Bakan Güler'i, Melsbroek Havaalanı'nda, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, TMR Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ile Belçikalı yetkililer karşıladı.

Yarın NATO Karargahında gerçekleştirilecek Savunma Bakanları Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen katılacak olan Bakan Güler; oturumlarda yer alacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

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Milli Savunma Bakanlığı NATO Yaşar Güler
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