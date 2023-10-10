Cumhurbaşkanı Erdoğan: SİHA'mız düşürüldü, hani müttefiktik

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avusturya Başbakanı Nehammer ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Erdoğan, Suriye'de ABD'nin 20'den fazla üssü olduğuna vurgu yaparak "Suriye'de Amerika'nın üslerinin ne işi var? Bu üslerle ne yapılıyor. 23 üs. Bütün bunları da değerlendirmek gerekmiyor mu?" dedi.

Erdoğan, ABD'ye tepki göstererek düşürülen SİHA ile ilgili şunları söyledi:

"Ama Türkiye'nin bir insansız hava aracını ABD düşürüyor. İnsansız hava aracını ABD düşürürken bu Türkiye şu anda NATO'da Amerika'nın ortağı değil mi? Bunu neyle izah edeceğiz?"

ABD'nin terör ögütlerine destek olduğunun altını çizen Erdoğan, "İşimize geldiği zaman ortak, işimize geldiği zaman bütün terör örgütlerini şu anda ABD destekliyor, eğitiyor, donatıyor. Sonrada maalesef yine Suriye'de Ortadoğu'da buraları kan gölüne çeviriyor. Bunları da görelim" diye konuştu.