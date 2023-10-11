Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Erdoğan, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir köşesinden başarılı binlerce kız çocuğu tanıdım. Hepsinin ortak özelliği azimleriydi. İlmek ilmek işledikleri istikballeri; insanlığın umudu, barışın, toplumsal dengenin ve huzurun teminatı" ifadelerini kullandı.

Toplumun her alanında kız çocuklarına hak ettikleri yeri açmakla mükellef olunduğunu vurgulayan Erdoğan, kızlarımızın ilerlemesinin önündeki engelleri de el birliği ile kaldırmalıyız mesajını verdi.

"Çocuk ve masumların öldüğü hiçbir savaşın kazananı yoktur"

Çatışmaların, çocukların eğitim, sağlık ve refahına vurulan en büyük darbe olduğunu belirten Erdoğan, "Bugün dünya sahnesinde gözyaşları içerisinde tanıklık ettiğimiz Filistin-İsrail savaşında, insanlığın ortak emaneti çocuklarımız hayattan koparılıyor. Hayalleri ve umutları yıkılıyor, dünyanın güvenli ve adil bir yer olduğuna dair inançları yok ediliyor. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağı gibi kadın, çocuk ve masumların öldüğü hiçbir savaşın da kazananı yoktur" dedi.

"11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle yegane dileğim, Filistin-İsrail savaşının yıkıcı etkilerinden daha fazla çocuğumuzun etkilenmemesi" diyen Erdoğan, "Uluslararası toplumu sorumluluk almaya, din, dil, ırk ayırt etmeksizin dünya barışı için harekete geçmeye çağırıyorum" sözlerini kullandı.