Erdoğan'dan "Göreve Başlama Töreni"ne katılanlara özel teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir ziyareti sonrasında makam aracına eşlik eden atlı birlikler ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.

Göreve Başlama Töreni için davetlilerin sergi salonundaki yerini almasının ardından Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, hazırlanan platform üzerinden salona giriş yaparak konukları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan konuk devlet başkanları, başbakanlar ve diğer katılımcılar ile tek tek tokalaştı.

Erdoğan, konuşmasını yaparken eşi Emine Erdoğan da kürsüde kendisine eşlik etti. Erdoğan'ın konuşma yaptığı platformun arkasında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nobel Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, eski futbolcu Mesut Özil, madenciler, uluslararası derece yapmış sporcular, Türkiye'nin farklı bölgelerinden üniversite ve lise öğrencileri, şehit yakınları, gaziler, dini azınlık cemaatlerinin temsilcileri yer aldı.

Günün anısına hatıra para takdim edildi

Törene katılanlara günün anısına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne özel basılan üzerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kabartması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi ve imzasının yer aldığı hatıra para takdim edildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile fertlerinin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanı katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından törene katılan devlet başkanlarının isimlerini tek tek sayarak, bu tarihi günde kendisini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Cumhur İttifakı'na teşekkür

Erdoğan, ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkan Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Sinan Oğan'a teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de teşekkür etti.

Tören boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan'ın ay yıldız broşu da dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş dua etti. Erbaş'ın duası esnasında çok sayıda devlet başkanının ellerini açarak dua ettiği görüldü.

Törenin ardından, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gösteri uçuşu yaptı.