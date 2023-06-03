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Gündem
AA 03.06.2023 20:10

Erdoğan'dan "Göreve Başlama Töreni"ne katılanlara özel teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Göreve Başlama Töreni"ne katılan konuk devlet başkanları, başbakanlar ile Cumhur İttifak'ı liderleri ve ittifaka destek veren siyasilere teşekkür etti.

Erdoğan'dan "Göreve Başlama Töreni"ne katılanlara özel teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir ziyareti sonrasında makam aracına eşlik eden atlı birlikler ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.

Göreve Başlama Töreni için davetlilerin sergi salonundaki yerini almasının ardından Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, hazırlanan platform üzerinden salona giriş yaparak konukları selamladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan konuk devlet başkanları, başbakanlar ve diğer katılımcılar ile tek tek tokalaştı.

Erdoğan, konuşmasını yaparken eşi Emine Erdoğan da kürsüde kendisine eşlik etti. Erdoğan'ın konuşma yaptığı platformun arkasında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nobel Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, eski futbolcu Mesut Özil, madenciler, uluslararası derece yapmış sporcular, Türkiye'nin farklı bölgelerinden üniversite ve lise öğrencileri, şehit yakınları, gaziler, dini azınlık cemaatlerinin temsilcileri yer aldı.

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Günün anısına hatıra para takdim edildi

Törene katılanlara günün anısına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne özel basılan üzerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kabartması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi ve imzasının yer aldığı hatıra para takdim edildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile fertlerinin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanı katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba
Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa
Karadağ Cumhurbaşkanı Yakov Milatoviç Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev
Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe
Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin Çuppu
Gine Devlet Başkanı Mamady Doumbouya Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif
Macaristan Başbakanı Victor Orban Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha
Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Viktoroviç Volodin Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Ding Zhongli
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç Konsey Üyeleri Jelko Komşiç ile Denis Beçiroviç
Bosna Hersek Sırp Entitesi Başkanı Milorad Dodik Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff
Eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder Eski KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu
Eski Bosna Hersek Başkanlık Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından törene katılan devlet başkanlarının isimlerini tek tek sayarak, bu tarihi günde kendisini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Cumhur İttifakı'na teşekkür

Erdoğan, ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkan Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Sinan Oğan'a teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de teşekkür etti.

Tören boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan'ın ay yıldız broşu da dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş dua etti. Erbaş'ın duası esnasında çok sayıda devlet başkanının ellerini açarak dua ettiği görüldü.

Törenin ardından, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

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