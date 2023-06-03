Çok Bulutlu 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.06.2023 19:02

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün açıklanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi beraber yöneteceği kadroyu bugün Çankaya Köşkü'nde açıklayacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün açıklanacak
[Temsili Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli irade tarafından 2014 yılında getirildiği Cumhurbaşkanlığı makamındaki yeni dönemine Meclis'te yemin ederek resmen başladı.

Görevine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk mesajlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Göreve Başlama Töreni"nde verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nı nakış nakış işleyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nı nakış nakış işleyeceğiz

Çankaya Köşkü'nde devlet başkanlarının onuruna vereceği yemek sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminin kabinesini kamuoyuyla paylaşılacak.

 Erdoğan, yeni dönemin ilk kabine toplantısının da salı günü yapılacağını söyledi.

İlk Kabine Toplantısı salı günü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende konuşan Erdoğan, yeni Kabineye ilişkin şöyle konuştu:

"İnşallah bu akşam yeni kabinemizi açıklayacağım. Yeni Kabinemizle birlikte de Türkiye Yüzyılı'nı nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Gecikmeden Salı günü ilk Kabine toplantımızı inşallah yapacağız."

ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
Sıradaki Haber
Kayıt yaptıran milletvekili sayısı 597'ye ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:51
Parmak iziyle mesai takibine 300 bin TL ceza
20:33
Antalya'da park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü
20:29
Türkiye'den yola çıkan ilk hac kafilesi Mekke'ye ulaştı
20:19
Erdoğan'dan "Göreve Başlama Töreni"ne katılanlara özel teşekkür
20:10
Maduro Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne katıldı
20:04
İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Hint-Pasifik bölgesinin ekonomik önemini vurguladı
Kastamonu'da etkili olan sağanakta bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Kastamonu'da etkili olan sağanakta bazı ev ve iş yerlerini su bastı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi gösterisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ