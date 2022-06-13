Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 22:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik mesajını sosyal medya hesabından yayımladı.
Paylaşımında, "ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko takımı ile taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerine yer verildi.
ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan @FBBasketbol takımı ile taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. pic.twitter.com/j3e8K7w8OF— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 13, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe
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