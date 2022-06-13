Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik mesajını sosyal medya hesabından yayımladı.

Paylaşımında, "ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko takımı ile taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerine yer verildi.