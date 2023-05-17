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TRT Haber 17.05.2023 09:30

Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Genç kardeşlerimin desteğine güveniyorum

28 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler için gençlerin desteğine güvendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu milleti, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne inşallah sizler taşıyacaksınız" dedi.

Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Genç kardeşlerimin desteğine güveniyorum
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin mesaj yayımladı.

Gençlere seslenen Erdoğan, şu sözlere yer verdi:

"14 Mayıs’ta iradenize sahip çıktığınız, tercihinizi sandıklara özgürce yansıttığınız, demokrasimize omuz verdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Tüm dünya gençlerine örnek olan bu tavrınızla, milletimizin size güvenmekte ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Sizlerle gurur duyuyorum. Sizler bizim umudumuzsunuz, göz bebeğimizsiniz, aydınlık yarınlarımızın teminatısınız.

Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu milleti, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne inşallah sizler taşıyacaksınız. Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin.

Egoları tavan yapmış, geçmişi başarısızlıklar ve seçim yenilgileriyle dolu şahsiyetlerin sizi kendi dipsiz karanlıklarına sürüklemesine asla izin vermeyin. Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz, zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. Acılarımızı birlikte paylaşacak, başarılarımıza birlikte sevineceğiz. İnşallah çok daha güzel günleri yine sizlerle birlikte göreceğiz. 28 Mayıs’ta siz genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum."

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