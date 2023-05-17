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Gündem
AA 17.05.2023 09:29

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Tuba Karakoç etkisiz hale getirildi

MİT, Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda PKK/YPG’nin sözde Ayn el Arap mali sorumlusu Tuba Karakoç'u etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Tuba Karakoç etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2013'te terör örgütü PKK'ya katılan Karakoç, Türkiye, Irak ve Suriye'de birçok alanda faaliyet gösterdi.

Türkiye'de eylem yapma arayışında olduğu belirlenen ve birçok terör faaliyetinde yer aldığı tespit edilen Karakoç'un, Suriye'de sözde mali sorumlu olması dolayısıyla örgüte finansal destek sağlamak üzere Irak'a gidip geldiği öğrenildi.

Bunun üzerine takibe alınan Karakoç, MİT'in Suriye'nin Sırrin/Ayn İsa bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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