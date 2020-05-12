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Erdoğan: Hastalığın kökü kazınmadığı müddetçe teyakkuz halindeyiz
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK toplantısı öncesi açıklama yaptı. Erdoğan Türkiye'nin salgınla başarıyla mücadele ettiğini belirtip, "Olumlu bir çizgide ilerliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Salgınla mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz,
Yeni hasta sayısı, ölüm sayısı, yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısı bakımından olumlu bir çizgide ilerliyoruz.
Dünyada bu hastalığın kökü kazınmadığı müddetçe sürekli teyakkuz halinde bulunmayı sürdürmemiz şarttır.
Uzun süre maske kullanımına dikkat etmemiz gerekecek.
Salgın döneminde yaşananlar, sağlık alanında yaptıklarımızın önemini ve bize atılan iftiraların altının ne kadar boş olduğunu göstermiştir.
Salgın sonrası, sadece küresel siyasi ve ekonomik ilişkiler değil, zihinler de yeniden yapılanma sürecine girecektir.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika cumhurbaşkanı erdoğan covid-19 AK Parti MYKSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 15:32
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