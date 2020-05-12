Normalleşme adımının ilk gün olduğu gibi İstanbul'da yine AVM önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

AVM'lere girişte alınan önlemler sıkıydı. Sosyal mesafeye uyulması için uyarılar yapıldı, müşteriler ateşleri ölçülerek içeri alındı.

Sadece AVM önleri değil, İstanbul sokaklarında her geçen gün artan kalabalık da kolayca fark edilir oldu. Bunu veriler de destekliyor.

İstanbul'da mart ayının son haftasında nüfusun sadece yüzde 16'sı sokağa çıkmıştı. Ancak tablo tersine dönmeye başladı. Havaların ısınmasıyla nisan ayının son haftasında sokağa çıkanların oranı yüzde 20'yi geçti. 60 yaş üstü İstanbulluların aynı dönemde sokağa çıkma oranı da yüzde 2,7'den 3,3'e çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre bu toplu taşımaya da yansıdı. Bir aylık dönemde kullanım yüzde 9 arttı. Trafiğe çıkan araç sayısı da artan yoğunluktan nasibini aldı. Nisan ayı başında ana arterlerden saatte geçen araç sayısı bin 487’ye gerilemişti. Ay sonunda yüzde 35'in üzerinde bir artışla bin 727'ye çıktı.