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TRT Haber 24.05.2023 09:26

Erdoğan: Depremzedelere yürütülen hınç ve nefret furyasını reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sandıkta tecelli eden iradenin başları üstünde yeri olduğunu, sırf bekledikleri sonuç çıkmadı diye depremzedelere karşı belli çevrelerce yürütülen hınç ve nefret furyasını reddettiklerini söyledi.

Erdoğan: Depremzedelere yürütülen hınç ve nefret furyasını reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi görüşü ne olursa olsun, 6 Şubat'ta yaşadığı büyük afetin ardından sandığa giden, tercihini demokratik yollarla gösteren deprem bölgesindeki tüm vatandaşlara şükranlarını sundu.

"Sandıkta tecelli eden iradenizin başımız üzerinde yeri vardır." diyen Erdoğan, vazifelerinin hiçbir ayrım gözetmeden, aşkla hizmet etmek olduğunu, 21 yıldır kendilerinin de bunu yaptığını ifade etti.

Erdoğan, sırf bekledikleri sonuç çıkmadı diye yüreği yaralı insanlara yönelik belli çevrelerce yürütülen hınç ve nefret furyasını reddettiklerini kaydetti.

"Ekim-Kasım gibi sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturmaya başlayacağız"

Devlet-millet el ele vererek yaraları süratle sardıklarını vurgulayan Erdoğan, "Deprem illerimizde 910 bini aşkın çadır ile 117 bin konteynerin kurulumunu tamamladık, 13 bine yakın iş yerimizi faaliyete aldık. Bugüne kadar 175 bin bağımsız bölümün inşa sürecini başlattık. Muhalefetin, çarpıtılmış bir fotoğraf karesi üzerinden diline doladığı Hatay Defne Devlet Hastanemizi 57 gün içinde hizmetinize sunduk. Önümüzdeki Ekim-Kasım gibi de inşallah sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturmaya başlayacağız. 319 bini ilk bir senede olmak üzere toplamda 650 bin afet konutu inşa edeceğiz." dedi.

"Hayata dört elle sarılmaya devam edin"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gönlünüzü ferah tutun, lütfen hüzünlenmeyin, hiçbir zaman karamsarlığa kapılmayın. Şehirlerinize sahip çıkmaya, hayata dört elle sarılmaya devam edin. Biz yanınızdayız. Allah’ın izniyle sizi asla yalnız bırakmayacak, muhannete muhtaç etmeyeceğiz."

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