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09.02.2024 17:04
, 09.02.2024 17:05
SON GÜNCELLEME
09.02.2024 17:05
Erdoğan: Daha birçok Gezeravcı'yı uzaya göndereceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güzel gitti, güzel geldi. Türkiye’ye de inişini bekleriz. İnşallah daha birçok Alper Gezeravcı’yı uzaya göndereceğiz." dedi.
Alper Gezeravcı ve Ax-3 ekibi Dünya'ya döndü
Ayrıntılar geliyor...
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