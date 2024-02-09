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Gündem
TRT Haber 09.02.2024 17:04

Erdoğan: Daha birçok Gezeravcı'yı uzaya göndereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güzel gitti, güzel geldi. Türkiye’ye de inişini bekleriz. İnşallah daha birçok Alper Gezeravcı’yı uzaya göndereceğiz." dedi.

Erdoğan: Daha birçok Gezeravcı'yı uzaya göndereceğiz

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Alper Gezeravcı ve Ax-3 ekibi Dünya'ya döndü

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