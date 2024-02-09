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Gündem
TRT Haber 09.02.2024 16:33

Hudut Kartallar yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 15 kişi yakalandı

Hudut Kartalları, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 15 kişiyi yakaladı.

Hudut Kartallar yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 15 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 şahsı yakaladı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/PYD/YPG, 1'inin TKP/ML terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

 

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