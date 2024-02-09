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Dünya
TRT Haber 09.02.2024 15:27

Alper Gezeravcı ve Ax-3 ekibi Dünya'ya döndü

Astronot Alper Gezeravcı’nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, dünyaya dönerek okyanusa iniş yaptı. Astronotların kapsülden çıkışı bekleniyor.

Suya inişin ardından, kurtarma botları, Dragon kapsülünü, bekleyen gemiye taşıyacak.

Bu süreçte astronotlar hala kapsülün içerisinde olacak.

Kapsül gemide platforma sabitlendikten sonra Dragon uzay aracının kapısı açılacak ve astronotlar teker teker kapsülden çıkartılacak.  

Kapsül gemide platforma sabitlendikten sonra Dragon uzay aracının kapısı açılacak ve astronotlar teker teker kapsülden çıkartılacak.

Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, gemide ilk sağlık taramasından geçecek.

Ardından helikopterle havalimanına, oradan da uçakla Houston'a gidecekler.

Uçakta daha kapsamlı bir sağlık taramasından geçilecek.

Ekip, uzay yolculuğu sonrası Dünya'ya uyum sürecinin sağlanması için Houston'da birkaç gün dinlenecek.  

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