Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Erdoğan konuşmasında Yunanistan'ın göçmenlere yönelik tutumunu, geçen hafta Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu ailesiyle birlikte hayatını kaybeden 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşındaki ağabeyinin fotoğrafını göstererek eleştirdi.

"Avrupa ve BM kurumları bu acımasızlıklara artık dur demeli"

Erdoğan konuşmasında, "Geçen hafta 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşında Abdülvahap aileleriyle birlikte Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. Avrupa'nın ve BM kurumlarının bu acımasızlıklara artık dur demesinin vakti çoktan gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geçen hafta 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşında Abdülvahap aileleriyle birlikte Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. Avrupa'nın ve BM kurumlarının bu acımasızlıklara artık dur demesinin vakti çoktan gelmiştir. pic.twitter.com/b3zw4sY5Gr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 20, 2022

"Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Mülteci krizi, daha iyi bir gelecek aramak için yola çıkan masumları botlarını batırıp ölüme terk etmekle, toplama kamplarına doldurmakla çözülemez. Terör örgütleri ve zalim rejimler yerine ülkemizle iş birliği yaparak bölgenin güvenliği ve refahına katkıda bulunmak isteyecek herkesle çalışmaya hazırız."

Erdoğan konuşmasında, Ukrayna-Rusya savaşının son bulması için diyalog çağrısını da yineledi.

"Teröristleri desteklemekten vazgeçin"

Öte yandan dünyanın 5'ten büyük ve daha adil bir dünyanın mümkün olduğu gerçeğini her platformda söyleyeceğini vurguladı.

Erdoğan, teröristleri destleklemekten vazgeçin çağrısını yineleyerek, "PKK'yı isim değişikliği gibi ucuz kurnazlıklarla meşrulaştırmaya çalışanları bir an önce teröristleri silahlandırmaktan, desteklemekten vazgeçmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.