Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 18:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy telefonda görüştü
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu hitabı öncesinde yapıldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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