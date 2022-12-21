Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Şubat ayında Dakar'a çok verimli bir ziyaretimiz olmuştu. Orada gerçekten çok çok güzel bir projeyle büyükelçilik binamızın açılışını yapmıştık ve o açılışta beraber de ikili görüşmelerimiz, bu arada muhteşem bir stadyum yine açılışını da orada gerçekleştirmiştik. Bu vesileyle de Türk müteşebbisler tarafından inşa edilen Dakar Olimpik Stadyumu'nun açılışını kendisiyle beraber geçekleştirmiştik. Ayrıca tabii Dakar Büyükelçiliğimizin yeni binasının resmi açılışı da aramızdaki ilişkilerin ne denli güçlü olduğunu da ortaya koymuştu.

"Terör örgütleriyle müşterek mücadele de gündemimizde yer aldı"

Bugün tabii sayın Macky Sall'i de Senegal'in Ankara Büyükelçiliği yeni Kançılaryasını resmen hizmete açtık. Senegal'le her alandaki iş birliğimizi geliştirme noktasında ortak iradeye sahibiz. Bu kapsamda bugünkü görüşmelerimizde ekonomi, ticaret, yatırımlar, savunma sanayii ve terörle mücadele alanındaki ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ele aldık. İkili ilişkilerimizin yanı sıra geçtiğimiz şubat ayından bu yana Afrika Birliği dönem başkanlığını üstlenen mevkidaşımla Ukrayna krizi, tahıl koridoru konusu, bunları değerlendirme fırsatımız oldu. Tabii FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle müşterek mücadele de gündemimizde yer aldı. Bu vesileyle kıymetli dostuma bu alanda Türkiye'ye sağladığı destekten dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.

"Ticari ilişkilerimizi de kazan-kazan esasına göre yürüteceğiz"

Senegalle ekonomik ve ticari ilişkilerimiz gelişme eğilimini sürdürüyor. 2021 yılında ikili ticaret hacmimiz önceki yıla göre yüzde 42 bir artışla 380 milyon dolardan 540 milyon dolara ulaştı. Şimdi kendimize yeni bir hedef belirledik. Dedik ki en kısa sürede bunu 1 milyar dolara çıkaralım. Her fırsatta vurguladığım üzere Türkiye olarak Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil, dengeli bir şekilde geliştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Ticari ilişkilerimizi de kazan-kazan esasına göre yürüteceğiz. Afrika'da 2002 yılında sadece 12 büyükelçiliğimiz varken bugün 44 büyükelçiliğimiz Afrika'da hamdolsun hizmet veriyor.

"Senegal halkının yanında olmayı sürdüreceğiz"

Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı da şu an itibarıyla 38'e yükselmiş durumda. Türk müteahhitlik firmaları, tüm dünyada olduğu gibi Senegal'de de başarılı hizmetlere imza atıyor. Şirketlerimiz yalnızca inşaat ve müteahhitlik değil, üretim alanlarında da Senegal ekonomisine katkıda bulunuyor. Enerji, çelik üretimi, sağlık, gıda sanayi, hazır beton üretimi ve altın işleme alanlarında faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede üstlenilen proje ve yatırımların tutarı 1,5 milyar dolara ulaşmış vaziyette. Senegal'le kalkınma alanında da yakın iş birliği sergiliyoruz. TİKA'mız 2007 yılından bu yana Senegal'de birçok proje hayata geçirmiş, Senegalli kardeşlerimizin hayatlarına dokunmuştur.

Eğitim alanında Senegalli öğrencilere hem lisans hem lisansüstü eğitim seviyesinde burs vermeye devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da Senegal halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.