Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall görüştü
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi. Erdoğan, Sall onuruna resmi öğle yemeği verdi.
Recep Tayyip Erdoğan, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme öncesi konuk Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde törenle karşıladı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sall, merdivenlerde tokalaşarak objektiflere poz verdi. Erdoğan ve Sall daha sonra baş başa görüşmeye geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall onuruna resmi öğle yemeği verdi.
Yemeğin ardından iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Senegal
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