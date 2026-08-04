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TRT Haber 04.08.2026 14:17

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınan 55 şüpheliden aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 44 şüpheli tutuklanmıştı.

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