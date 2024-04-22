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Gündem
AA 22.04.2024 12:18

Erbil caddeleri Türk bayrakları ile donatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinin ikinci durağı olan Erbil'de caddelere Türk bayrakları asılırken, tarihi Erbil Kalesi'ne Türk bayrağının ay-yıldız simgesi yansıtıldı.

Erbil caddeleri Türk bayrakları ile donatıldı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl aranın ardından Irak'a resmi ziyarette bulunuyor. İlk durağı Bağdat olan Erdoğan, buradaki temasları sonrasında Erbil'e ziyaret gerçekleştirecek.

Erbil Uluslararası Havalimanı, ziyaret öncesinde Türkiye, Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrakları ile donatıldı.

Havalimanı ile kent merkezi istikametinde bulunan caddelerdeki bayraklar da dikkati çekti. Başta Serbasti ve Gulan olmak üzere birçok caddede billboardlara İngilizce "Hoş geldin Başkan Erdoğan" yazılı afiş asıldı.

Erdoğan'ın ziyareti öncesinde hazırlıkların tamamlandığı kentte, tarihi Erbil Kalesi'ne de Türk bayrağının ay-yıldız simgesi yansıtıldı.

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