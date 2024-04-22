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Gündem
TRT Haber 22.04.2024 11:50

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şimşek'in 'locals' ifadesine yönelik ithamları kınadı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in ABD temasları çerçevesinde bir panelde kullandığı 'locals' kelimesine ilişkin, "Ekonomi ve finans çevrelerince sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifade üzerinden Şimşek'e atfedilen akıl dışı söylemler kabul edilemez. Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şimşek'in 'locals' ifadesine yönelik ithamları kınadı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Şimşek'in ABD'de bir panelde kullandığı ifadelere yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Şimşek'in, ekonomi/finans terminolojisinde yer alan "locals" kelimesini kullanmasının siyasi malzeme yapılmaya devam edilmesinin hayretle izlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuşmanın ilgili bölümünde Sayın Bakanımız dezenflasyonu desteklemek için programın güçlendirileceği, yapısal reformlara hız verileceği, uluslararası yatırımcıların Türk varlıklarına güçlü ilgisinin bulunduğu ve yerel yatırımcıların enflasyonun düşeceğine ikna edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Konunun uzmanları da terminolojide rutin olarak kullanılan bu kelimenin 'yerel yatırımcıları' ifade ettiğini defalarca belirtmiştir. Dolayısıyla, ekonomi ve finans çevreleri tarafından sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifade üzerinden Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e atfedilen tuhaf ve akıl dışı söylemler kabul edilemez. Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz."

ETİKETLER
ABD Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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