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TRT Haber 22.04.2024 12:04

MSB: Tek atış, tek vuruş

Milli Savunma Bakanlığı, ‘MKE’ ve ‘Made in Türkiye’ detaylı videoda giydikleri kamuflaj kıyafetleriyle arazide adeta görünmez olan keskin nişancının atış anını paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzman keskin nişancıları, her türlü arazide adeta görünmez olmayı ve özel atış tekniklerini öğrenerek 1200 metreye kadar uzaklıktaki hedefleri tam isabetle vuruyor.

Gizlenme konusunda uzmanlaşan keskin nişancılar, giydikleri kamuflaj kıyafetleri, ilerleme ve siper alış biçimleriyle her türlü arazide adeta görünmez oluyor.

Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından, 'MKE’ ve ‘Made in Türkiye’ detaylı görüntülerde kamuflaj kıyafetleriyle arazide görünmez olan keskin nişancının atış anını, "Tek atış, tek vuruş" ifadeleriyle paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı
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