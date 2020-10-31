İzmir'i ve tüm Türkiye'yi sarsan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma ekipleri hızla enkaz bölgelerine ulaştı.

Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlar için seferber oldu.

İzmir'de enkaz altındaki Buse Hasyılmaz'la konuşan ve kurtarılmasında büyük emeği olan, Türk Kızılay'da görevli Özlem Baran Tezel TRT Haber'de o anları anlatıyor. https://t.co/vXW9VNDyJU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 31, 2020

O ekiplerin arasında bulunan Kızılay Manisa İlk Yardım Müdürü Özlem Baran Tezel, enkaz altında kalan Buse Hasyılmaz ile telefonla iletişim kuran ve tüm Türkiye'yi duygulandıran konuşmayı yapan görevliydi.

Tezel, TRT Haber'e yaşanan o anları anlattı;

"Bizim için ilk saatler çok zordu. Manisa'nın güvenliğini kontrol ettikten sonra bir İzmirli olarak hemen yola çıktık.

İlk yardımda biz sadece müdahale etmiyoruz. Hastadan bilgi de alırız. Buse, sağlıklıyım dedi. Gözlerim görmüyor çok kum kaçtı dedi. Herhangi bir kronik rahatsızlığının olmadığını öğrendim. Annenin öncelikle sesini duyamamıştık fakat sonra sesini duyunca çok mutlu olduk.

Öncelikle sakin olması gerektiğini, her 15 dakikada bir onunla konuşacağımızı irtibatta kalacağımızı söyleyip sakin kalmasını sağladık. Buse gerçekten bu süreci çok iyi yönetti. Yakınları da yine aynı şekilde sabırla beklediler.

Enkazdan çıkarılmasından bir saat öncesine kadar aktif olarak telefonda konuştuk Buse ile. Profesyonelce yaklaşıyoruz olaya fakat ben duygulandım tabiki. Ben de aileyim, sağlıkçıyım.

İzmirli olarak izin alarak otobüse binerek İzmir'e geldim. Üzerimde üniformam vardım. Yolda bir kuryenin önüne çıktım. Beni enkaz alanına götür dedim. Kuryenin arkasında geldik buraya.