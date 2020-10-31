Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, depremde yaralanan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görenleri ziyaret etti.

Bakanlar ve Yıldırım basına kapalı gerçekleşen ziyarette yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundular.

Bakan Pakdemirli daha sonra Özel Tınaztepe Hastanesinde tedavileri devam eden Buse Hasyılmaz ile depremde kolu kırılan 8 yaşındaki Erdem Ünal'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Pakdemirli, hastane çıkışında Buse Hasyılmaz'ı gece yalnız bırakmadıklarını ve hep telefonla konuştuklarını söyledi.

Ben kedi sesi yapayım, siz de içeriye köpek gönderin beni bulsun.'

Buse Hasyılmaz'ın üstünde büyük ağırlıklar olmasına rağmen hayata bağlılığından hiç vazgeçmediğini anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Hatta o haldeyken bile espri yapıp 'Ben kedi sesi yapayım, siz de içeriye köpek gönderin beni bulsun.' dedi. Hakikaten hayata bu kadar tutunan hastamızı ziyaret edip ihtiyacı olup olmadığını görmek istedik. Diğer hastalarımızı da ziyaret ettik. Hatta Cumhurbaşkanımıza ulaşmaya çalıştık ama uçakta olduğu için Buse ile görüştüremedim. Onunla görüştürmek istiyorum. Şu anda yaşamış olduğu travmanın üstüne bir travması daha var. Annesini kaybettiğinin haberini yeni almıştı görüştüğümüzde, maalesef ağlıyor. Büyük acılar içerisinde ama kendisini toparlayacaktır."

Pakdemirli, Hasyılmaz'ın hayata gerçekten tutunacağına inandığını belirterek, "Bir küçük hastamızı ziyaret ettik. Anne babası orada değil ama evladımız göçük altından çıktı. Onunla ilgili bir baba olarak ben de oldukça duygulandım. Tüm kayıplarımız için Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza için acil şifalar diliyorum. Yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz." dedi.

Hasyılmaz'ın düğününe kendisini davet ettiğini aktaran Pakdemirli, "İnşallah ben de programımı ayarlayıp inşallah nikah şahitleri olmaya gayret göstereceğim." diye konuştu.

Ziyaretin ardından depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu bölgeye geçen Bakan Pakdemirli, incelemelerde bulunup vatandaşlarla sohbet etti.

Ekiplerin enkazdakilerle konuşması

Buse ve yanındakilere ulaşmaya çalışan arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındakilerle konuşması da kameraya yansımıştı.