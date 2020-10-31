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53 yaşındaki Fadime Tolu enkazdan 15 saat sonra kurtarıldı
İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, 53 yaşındaki Fadime Tolu, yaklaşık 15 saat sonra yaralı kurtarıldı.
İzmir'de deprem binaları yerle bir etti. Sarsıntı sonrası yıkılan binalarda ekipler depremzedeler için seferber oldu. Kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla birlikte enkazlardan peş peşe sevindirici haberler geldi.
Onlardan biri de çalışmaların sürdürüldüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından yaralı olarak çıkarılan Fadime Tolu oldu.
53 yaşındaki Fadime Tolu enkazdan 15 saat sonra kurtarıldı.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 12:20
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