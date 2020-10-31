İzmir'de deprem binaları yerle bir etti. Sarsıntı sonrası yıkılan binalarda ekipler depremzedeler için seferber oldu. Kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla birlikte enkazlardan peş peşe sevindirici haberler geldi.

Onlardan biri de çalışmaların sürdürüldüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından yaralı olarak çıkarılan Fadime Tolu oldu.

53 yaşındaki Fadime Tolu enkazdan 15 saat sonra kurtarıldı.