Engelli bireyler için gündüzlü bakım merkezlerinde yeni proje

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engellilerin ailelerinin yanında yaşamını sürdürebilmesine olanak sağlayan toplum temelli bakım hizmetlerini geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Temel amaçlarının engelli yakını bulunan ailelerin bütünlüğünü korurken, engellilerin de sosyal hayata daha aktif katılması olduğunu vurgulayan Göktaş, bu kapsamda gündüzlü bakım merkezlerinin engellilerin öncelikli olarak ailelerinin yanında yaşamını sürdürmesi amacıyla önemli bir işleve sahip olduğunu aktardı.

"136 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezimizle hizmet sunuyoruz"

Göktaş, gündüzlü bakım merkezlerinin ülke genelinde yaygınlaştırıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu merkezlerde yaşamını kendi ev ortamında ve ailesiyle sürdüren engelli bireylerin yaşam kalitelerini artıran, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olan, sosyalleşmelerine ve boş zamanlarını değerlendirmelerine katkı sağlayan aktiviteler gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda ailelere rehberlik ve danışmalık hizmetleri de sunuyoruz. Bu yıl itibarıyla 136 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezimizle engelli vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Engelli bireylerin, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarına katkı sağlanmasında önemli bir işleve sahip olan gündüzlü bakım merkezlerimizin kapasitelerinin güçlendirilerek sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla 7 pilot gündüzlü bakım merkezinde yeni bir proje başlattık.

'Engelli Bireylere Yönelik Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Sunulan Hizmetlerinin Niteliğinin ve Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi' ile Ankara, Antalya, Aydın, İstanbul, Mersin ve Sakarya'daki 7 pilot gündüzlü bakım merkezinde özel eğitim öğretmenleri görev alacak. Engelli bireylerin istihdamını kolaylaştırmak amacıyla uzman akademisyenler tarafından kişisel gelişim ve mesleki eğitimler verilecek."

Merkezlerde sunulan hizmetlerin niteliği artarak ülke geneline yayılacak

Merkezlerde görevli meslek personeline yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenerek, 28 merkezi kapsayacak şekilde ihtiyaç analizi yapılacağını ve sonuçların rapor haline getirileceğini belirten Göktaş, "Bir yıl sürecek proje kapsamında gerçekleştirilecek ihtiyaç analizi doğrultusunda eğitim programları ve raporlama faaliyetleri hazırlanacak. Elde edeceğimiz verilerle, gündüzlü bakım hizmetleri için gerekli olan iyileştirmeler tespit edilerek, hizmetlerin niteliğinin artırılmasını sağlayacağız" bilgisini verdi.

Bakan Göktaş, proje kapsamında ilk olarak bakanlığa bağlı Keçiören Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde akademisyenlerce istihdamı kolaylaştırıcı kişisel gelişim eğitimlerinin verilmeye başlandığını söyledi.

Eğitimlerin engelliler ve ailelerince memnuniyetle karşılandığını vurgulayan Göktaş, "Hizmet sunduğumuz bireyler ve ailelerinden aldığımız olumlu dönüşler neticesinde gündüzlü bakım merkezlerinde sunulan hizmetlerin niteliğini artırarak ülke genelinde yaygınlaştıracağız" ifadesini kullandı.