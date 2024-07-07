Türksat 6A için geri sayım başladı

Türkiye'nin 1994'te Türksat 1B ile başlayan uydu yayıncılığı serüvenine önemli bir başarı halkası daha ekleniyor.

Türksat 6A’nın fırlatılması için artık çok kısa bir süre kaldı. Fırlatma için gözler Amerika Birleşik Devletleri’ndeki uzay üssünde olacak.

Türksat 6A’nın Falcon 9 roketi ile Türkiye saati ile 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00.20'de uzaya gönderilmesi planlanıyor.

Fırlatma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katılacak.

Türksat'ın kapsam alanı genişleyecek

Türksat 6A ile mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya, Türksat'ın kapsama alanına girecek. Uyduların ulaştığı nüfus 3,5 milyardan, 5 milyara çıkacak.

Türksat 6A'nın hizmete girmesi ile Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da önemli ölçüde artması hedefleniyor.

Yeni uydunun hizmete girmesiyle özellikle yurt dışında görev yapan insansız hava araçlarının kontrolü, Türksat uydularıyla daha güvenli hale gelecek.