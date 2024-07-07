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Gündem
TRT Haber 07.07.2024 10:18

Türksat 6A için geri sayım başladı

Türksat 6A'nın fırlatılması için geri sayım devam ediyor. ABD’nin Florida eyaletindeki uzay üssünden 9 Temmuz Salı günü Türkiye saati ile 00.20’de fırlatılacak Türksat 6A, Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu unvanını almış olacak.

Türksat 6A için geri sayım başladı

Türkiye'nin 1994'te Türksat 1B ile başlayan uydu yayıncılığı serüvenine önemli bir başarı halkası daha ekleniyor.

Türksat 6A’nın fırlatılması için artık çok kısa bir süre kaldı. Fırlatma için gözler Amerika Birleşik Devletleri’ndeki uzay üssünde olacak.

Türksat 6A’nın Falcon 9 roketi ile Türkiye saati ile 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00.20'de uzaya gönderilmesi planlanıyor.

Fırlatma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katılacak.

Türksat'ın kapsam alanı genişleyecek 

Türksat 6A ile mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya, Türksat'ın kapsama alanına girecek. Uyduların ulaştığı nüfus 3,5 milyardan, 5 milyara çıkacak.

Türksat 6A'nın hizmete girmesi ile Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da önemli ölçüde artması hedefleniyor.

Yeni uydunun hizmete girmesiyle özellikle yurt dışında görev yapan insansız hava araçlarının kontrolü, Türksat uydularıyla daha güvenli hale gelecek.

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Türksat Uydu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ABD
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