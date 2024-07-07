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TRT Haber 07.07.2024 10:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta ABD'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımına çeyrek final mücadelesinde destek olmak için Almanya'daydı. Maç sonrası Berlin'den İstanbul'a döndü. Erdoğan, 9-11 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'de olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta ABD'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta boyunca yurt içinde ve yurt dışında yoğun programları vardı.

Kızılcahamam'daki AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı. Daha sonra Şanhay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelerek bölgesel ve küresel konuları görüştü. Zirvede konuşan Erdoğan İsrail'in Gazze'deki zulmüne son vermesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bizim Çocuklar"a tebrik

Dün A Milli Takım'a Hollanda ile karşılaşmasında destek olmak için Berlin'e giden Erdoğan, maç sonrası futbolcuları ziyaret ederek verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı önümüzdeki hafta NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gidecek, devlet ve hukümet başkanlarıyla bir araya gelecek.
 

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan A Milli Futbol Takımı Almanya ABD NATO
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