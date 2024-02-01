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Gündem
AA 01.02.2024 15:23

Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi komisyonda

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlandı.

Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi komisyonda

Komisyon, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank başkanlığında toplandı.

Varank, teklifin yeni açılımlar getirdiğini, o yüzden komisyondaki müzakerelerin önemli ve değerli olduğunu dile getirdi.

Daha sonra teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, sunum yaptı.

Çolakoğlu, teklifin toplam 16 maddeden oluştuğunu dile getirerek, milli maden ve enerji politikalarında yürütülen faaliyetlerin, bölgesel ve küresel ölçekte Türkiye Yüzyılı vizyonu hedeflerine ulaşılması bakımından önemli olduğunu kaydetti.

Teklifle, içme ve kullanma suyu temin edilen alanların, Kıyı Kanunu kapsamındaki kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere belirlenen alanlarda Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı ilan edilerek tesis kurulmasına da imkan sağlamayı hedeflediklerini anlatan Çolakoğlu, ayrıca doğal gazın sıvılaştırılması faaliyetinin depolama faaliyetinden ayrıştırılarak bağımsız bir piyasa faaliyeti olarak tanımlanmasını amaçladıklarını kaydetti.

Türkiye üzerinden gerek boru hattı ile gerek LNG olarak artan ihracat talepleri bakımından hem yerli gazın hem de farklı ülkelerden gelen doğal gazın Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasasına pazarlanabilmesi için ayrı bir piyasa faaliyeti olarak değerlendirmesinin hedeflendiğini dile getiren Çolakoğlu, Türkiye'de deprem veya doğal afetler sonucu olağanüstü hal kararı veya genel hayata etkililik kararı alınan yerlerde geçici süreli bağlantı taleplerini karşılamak, elektrik enerjisinin kullanıcılara kesintisiz ulaşması için EPDK'ya yetki verilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.

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