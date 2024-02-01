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Gündem
AA 01.02.2024 14:19

"F-16 satışı şartlara bağlandı" iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türkiye'ye F-16 satışı şartlara bağlandı" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

"F-16 satışı şartlara bağlandı" iddiası yalanlandı

Merkezden yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda 40 yeni F-16 Blok-70'in tedariki ve mevcut 79 F-16'nın ise modernize edilmesine ilişkin ABD Kongresindeki onay sürecinin 26 Ocak'ta başladığı anımsatıldı.

"F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değil"
"F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değil"

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Türkiye'ye F-16 satışı şartlara bağlandı.' iddiası doğru değildir." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Onay süreci, ilgili uçaklara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatların taleplerini de içermektedir. Teklif ve kabul mektupları ulaştıktan sonra takvim üzerinde çalışmalara başlanacaktır. Bazı Yunan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiği gibi, F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değildir."

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