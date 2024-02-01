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Gündem
TRT Haber 01.02.2024 14:55

“Kalkınma Yolu Projesi” için kritik görüşme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi’yi ağırlayacak, görüşmede Kalkınma Yolu projesi masaya yatırılacak.

“Kalkınma Yolu Projesi” için kritik görüşme
[Fotograf: TRT Haber]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2 Şubat 2024 Cuma günü (yarın) mevkidaşı Irak Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ve beraberindeki heyetini ağırlayacak.

Görüşmede iki ülke arasındaki ulaştırma konuları başta olmak üzere, Türkiye- Irak ‘Kalkınma Yolu Projesi’ne ilişkin hususlar görüşülecek.

Bakan Uraloğlu, 30 Eylül 2023’te Irak'ta mevkidaşı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile bir araya gelmişti. Görüşmede, ‘Kalkınma Yolu Projesi’ üzerinde detaylı görüşmeler yapılarak yol haritası oluşturulmuştu.

Kalkınma Yolu Projesi

1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye’yi Basra Körfezi’ndeki Al-Faw Limanı’na bağlayacak. Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan proje, Avrupa’dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyerek ortak fayda üretecek. 

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Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Irak
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