“Kalkınma Yolu Projesi” için kritik görüşme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2 Şubat 2024 Cuma günü (yarın) mevkidaşı Irak Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ve beraberindeki heyetini ağırlayacak.

Görüşmede iki ülke arasındaki ulaştırma konuları başta olmak üzere, Türkiye- Irak ‘Kalkınma Yolu Projesi’ne ilişkin hususlar görüşülecek.

Bakan Uraloğlu, 30 Eylül 2023’te Irak'ta mevkidaşı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile bir araya gelmişti. Görüşmede, ‘Kalkınma Yolu Projesi’ üzerinde detaylı görüşmeler yapılarak yol haritası oluşturulmuştu.

Kalkınma Yolu Projesi

1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye’yi Basra Körfezi’ndeki Al-Faw Limanı’na bağlayacak. Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan proje, Avrupa’dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyerek ortak fayda üretecek.