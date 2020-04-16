Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Ayrıca yapılan açıklama ile Vatandaşların bu konularla ilgili olarak resmî makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatların başlatıldığı duyuruldu.