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Bakan Koca: Tüm vekillerimize teşekkür ediyorum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan vekillerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası Teklifi'nin yasalaşmasına ilişkin "Katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti;
"Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası Teklifi, Yüce Meclisimizde grubu olan tüm partilerin mutakabatı ile gündeme alınıp, yasalaştı. Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik, bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum."
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