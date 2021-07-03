Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2021 Narkoterör Raporu yayımlandı. Raporda, terör örgütü PKK'nın uyuşturucu kaçakçılığı ile ilişkisinin, istihbarat raporları, ifadeler, ele geçirilen maddeler ve çeşitli belgeler ile tespit edildiği anlatılıyor.

Rapora göre, 1980-2020 yılları arasında PKK/KCK/PYD terör örgütünün uyuşturucu bağlantılarına karşı toplam 657 operasyon gerçekleştirildi. 2 bin 472 şüpheli gözaltına alındı. 106 ton uyuşturucu madde, 344 milyon kök kenevirin yanı sıra sıvı ve hap şeklinde uyuşturucular ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2021 Narkoterör Raporu, terör örgütü PKK'nın uyuşturucu kaçakçılığı ile ilişkisini oraya koyuyor. Rapora ve dikkat çekici bilgilere @trthaber ulaştı.https://t.co/NloWz2CgWe pic.twitter.com/E0RMdGgRg6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 3, 2021

"Uyuşturucu kaçakçılığını sözde gizli hücreler yönetiyor"

Terör örgütü PKK, uyuşturucunun imalatı, nakliyesi ve dağıtımı gibi tüm aşamalarda rol oynuyor.

Ülkeye illegal giriş yapmaya çalışan gruplara ait uyuşturucu maddelere el koyuyor, uyuşturucu imalatı yapan organizasyonlara yer temin ederek koruma sağlıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yasa dışı kenevir ekiminde aktif rol alıyor.

Terör örgütünün uyuşturucu kaçakçılığını örgüt içerisindeki sözde gizli hücreler yönetiyor ve bunu diğer teröristler bilmiyor. Örgütün uyuşturucu kaçakçılığı Ortadoğu'dan Batı Avrupa'ya kadar uzanıyor.

Terör örgütü Avrupa pazarındaki uyuşturucu kaçakçılığının yüzde 80’ini kontrol ediyor. Uyuşturucu kaynaklı yıllık gelir bazı araştırmalara göre 2,5 milyar doları buluyor. ABD raporlarına göre, Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan gibi sözde üst düzey yöneticiler ‘aranan uyuşturucu kaçakçıları’ listesinde.

Haber: Ahmet Çakıcı, Semih Kılıç