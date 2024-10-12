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Gündem
AA 12.10.2024 11:51

Emine Erdoğan'dan Sırbistan ve Arnavutluk ziyaretlerine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sırbistan ve Arnavutluk ziyaretlerinin, gönüllerindeki dostluğun, dayanışmanın ve kültürün izlerini derinleştirdiğini belirtti.

Emine Erdoğan'dan Sırbistan ve Arnavutluk ziyaretlerine ilişkin paylaşım
[Fotograf: AA]

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerimiz, gönüllerimizde dostluğun, dayanışmanın ve kültürün izlerini derinleştirdi. Dilerim ki bu anlamlı ziyaretler, ülkelerimiz arasında kültür ve işbirliği alanlarında geleceğe güçlü adımlar atılmasına vesile olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında ziyaretlere ilişkin görüntülere de yer verdi.

 

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