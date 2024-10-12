Bakan Göktaş: İsrail'in zulmünü görmezden gelerek kadınları küresel ölçekte güçlendiremeyiz

Göktaş, Brezilya'nın ev sahipliğinde başkent Brazilya'da gerçekleştirilen "G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı"ndaki konuşmasında, kadınların güçlendirilmesini sınırlar ve siyaset ötesinde ilerletmek için bir araya geldiklerini ifade etti.

G20 ülkeleri olarak kadına yönelik şiddeti sonlandırmaktan iklim değişikliği ile mücadeleye kadar kritik konularda birlikte çalışmaya ve işbirliği yapmaya kararlı olduklarını vurgulayan Göktaş, "Kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi alanlara tam katılımını sağlamak için kolektif bir sorumluluğumuz bulunmaktadır. Türkiye, kadın erkek eşitliğini teşvik etmek, kadınların önündeki engelleri kaldırmak ve onların hayatın her alanında ilerlemelerine yardımcı olmak için büyük adımlar atmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve onun 'Türkiye Yüzyılı'na yönelik vizyoner bakış açısıyla, kadının güçlendirilmesini politikalarımızın merkezine yerleştiren 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Toplum' ilkesini benimsemekteyiz." diye konuştu.

Bakanlık olarak "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" ile kadınların tüm haklara ve kaynaklara erişiminde fırsat eşitliğini sağlayan yeni girişimler başlattıklarını anlatan Göktaş, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla kaliteli, uygun fiyatlı ve erişilebilir bakım için alternatif modeller geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Bakan Göktaş, çalışan annelerin sağlıklı bir iş-yaşam dengesi kurmalarını destekleyerek doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını ve iş yerlerinde kreş zorunluluğu uygulamasını devreye soktuklarını dile getirerek, "Evrensel bir ilke olarak kabul ettiğimiz kadının güçlendirilmesi sorumluluğunu yerine getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans"

Kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik çalışmalara da değinen Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Günümüzde küresel bir sorun olan şiddet, kadınların topluma tam katılımının önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam etmektedir. Türkiye olarak 'kadına yönelik şiddete sıfır tolerans' ilkesiyle mücadelemizi sürdürüyoruz. 2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planımız bu kararlılığın bir kanıtıdır. Her ilde bulunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ile 7/24 hizmet verilmektedir. Ayrıca, şiddet mağdurlarına kapsamlı destek sağlayan 112 Kadın Sığınma Evimiz bulunmaktadır. Kadın Destek Mobil Uygulaması (KADES), Elektronik Kelepçe Uygulaması ve Sosyal Destek Hattı gibi teknolojik uygulamalarla da kadına yönelik şiddetle kararlılıkla mücadele ediyoruz. İletişim teknolojileriyle birlikte ortaya çıkan dijital şiddete ilişkin kapsamlı bir anlayış geliştirilmesi gerektiğini de vurgulamak isterim. Daha güçlü yasalar, politikalar ve artan farkındalık, güvenli ortamların yaratılması ve kadınların yardım almak için desteklendiklerini hissetmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu toplantının şiddet konusunun derinlemesine ele alınabileceği ve gerçekçi çözümlerin geliştirilebileceği bir platform olmasını temenni ediyorum."

"İklim Değişikliğinin Kadınlar Üzerindeki Etkisi projesini başlatıyoruz"

İklim değişikliği bağlamında kadınların karşılaştıkları zorlukların ve ihtiyaçların da farkında olduklarını bildiren Göktaş, "Çevre ve İklim Değişikliği Strateji Belgemiz ve Eylem Planımız, kadınların güçlendirilmesi için kilit politika alanlarından biridir. Ayrıca, iklim değişikliğinin kadınların yaşamlarını ve özel ihtiyaçlarını nasıl etkilediğini değerlendirmek üzere İklim Değişikliğinin Kadınlar Üzerindeki Etkisi başlıklı bir proje başlatıyoruz. Elde edilecek bulgular iklimle ilgili zorluklar karşısında kadınların güçlendirilmesine yönelik politika ve programların geliştirilmesine rehberlik edecektir." şeklinde konuştu.

Göktaş, G20 Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu olarak, ulusların refahı için elzem olan kadın ve erkek arasında tam eşitliğin sağlanmasının sorumluluğunu taşıdıklarını aktararak, "Kadının potansiyelinin önündeki tüm engelleri aşmak ve farklı kültürlerle zenginleşen çözümler geliştirmek adına sergilediğimiz güçlü iradenin önemini vurgulamak isterim." dedi.

Filistinli kadın ve çocukların en temel hak olan yaşam hakkı için mücadelelerine dikkati çeken Göktaş, şunları ifade etti:

"G20 ülkelerinin Filistin'de yaşanan insani krize kayıtsız kalmayacağına inanıyorum. Filistin, dünyanın en uzun süreli işgallerinden birine ve soykırım eylemlerine maruz kalmıştır. Gazze'de yaşanan insanlık dışı muamele uluslararası toplum için bir uyanış çağrısı olmalıdır. İsrail'in zulmünü görmezden gelerek kadınları küresel ölçekte güçlendiremeyiz. Ancak el ele vererek daha fazla kadının hayatına dokunabilir ve daha fazla çocuk ve aile için sağlıklı ve güvenli bir yaşam ortamı sağlayabiliriz."

Bakan Göktaş'ın konuşması, G20 ülkelerinin bakanları ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, katılımcılardan yoğun alkış aldı.