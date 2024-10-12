Çok Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 12.10.2024 08:16

7 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 95 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen "Kuyu-32 ve Kuyu-33" operasyonlarında 8 ayrı organize suç örgütü üyesi 95 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

7 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 95 gözaltı
[Fotograf: AA]

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir’de Erkan Bulu, Kahramanmaraş’ta Vahdettin Yardım, Konya’da Mehmet Elagöz Bildik, Sakarya’da Selçuk Delikara, İhsan Astam, Gaziantep’te Cuma Ali Dursun (Cezaevinde), Bursa’da yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.G. ve Siirt’te Rıdvan Dündar’ın (Cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik “Kuyu-32” ve “Kuyu-33” operasyonları düzenlendiğini ifade etti.

Operasyonlarda organize suç örgütü üyesi 95 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti;

Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökerteceğiz.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince; Bursa, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Sakarya ve Siirt olmak üzere 7 il merkezli düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tefecilik, şantaj, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu: 24 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet otomatik tabanca, 9 adet kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda çek/senet ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polisimizi tebrik ediyorum.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Yerlikaya: Ambulansın önünü kesenler hakkında işlem yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:37
Katil İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki bir bölgenin daha boşaltılmasını istedi
09:13
AK Parti'de ilçe kongreleri bugün başlıyor
08:25
Bakan Yerlikaya: Ambulansın önünü kesenler hakkında işlem yapıldı
06:50
TBB'den dijital dolandırıcılığa karşı uyarı
06:44
Türkiye'ye ağustosta 497 milyon dolarlık uluslararası yatırım
06:41
ABD, İran'a yaptırımlarını genişletti
ABD'nin Florida eyaletinde Milton Kasırgası 3 kategorisiyle karaya vurdu
ABD'nin Florida eyaletinde Milton Kasırgası 3 kategorisiyle karaya vurdu
FOTO FOKUS
Ambulanstan yol istediler, vermeyince önünü kesip sürücüyü darp ettiler
Ambulanstan yol istediler, vermeyince önünü kesip sürücüyü darp ettiler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ