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TRT Haber 12.10.2024 05:51

AK Parti'de ilçe ve belde kongreleri başlıyor

AK Parti'de 8'inci olağan büyük kongre için çalışmalar devam ediyor. Bugün ilçe ve belde kongreleri başlayacak. Takvime göre 28 Aralık'ta da il kongrelerinin başlaması öngörülüyor. Büyük kongrenin ise nisanda yapılması planlanıyor.

AK Parti'de ilçe ve belde kongreleri başlıyor

AK Parti'nin 8'inci olağan büyük kongresi için geri sayım sürüyor.

Delege seçimleri tamamlandı, yeni bir aşamaya geçildi. İlçe ve belde kongreleri bugün itibarıyla başlayacak.

İlçe kongreleriyle AK Parti teşkilatlarında yenilenmeye gidilmesi bekleniyor. Takvime göre ilçe kongrelerinin tümü 12 Ocak'ta bitecek. 28 Aralık'ta da il kongreleri için düğmeye basılacak. İllerdeki kongre sürecinin 16 Mart'ta sona ermesi öngörülüyor.

Kongreler devam ederken yeni bir uygulama da hayata geçirilecek. Şehirlerdeki meydanlara AK Parti stantları kurulacak. Bu stantlara koyulacak sandıklar vasıtasıyla talep ve beklentiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırılacak.

Yoğun program Başkent Ankara'da 1617 delegenin oy kullanacağı 8'inci olağan büyük kongre ile nihayete erecek.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, büyük kongrenin yapılması için 2025'in nisan ayını planlıyor. Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Merkez, Karar ve Yönetim Kurulu verecek.
 

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